Каковы особенности питания клеток зелёных растений, не способных к фотосинтезу?
Биология
Каковы особенности питания клеток зелёных растений, не способных к фотосинтезу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторые клетки зеленого растения питаются гетеротрофно: клетки камбия, корня. Клетки этих частей растения не способны к фотосинтезу и питаются за счет органических веществ, синтезированных зелеными частями растения.
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