Найти точку пересечения прямых : 3х-4у+5=0 2х-2у+6=0 Решение какое подскажите пожалуйст??

Гость: Гость:

3х-4у+5=0 ⇒y=(3*x+5)/4=0,75*x+1,25. 2х-2у+6=0 ⇒ y=(2*x+6)/2=x+3 Точка пересечения значит, то есть общая точка у обоих графиков. х+3=0,75*х+1,25⇒х-0,75*х=1,25-3⇒0,25*х=-1,75⇒х=-7⇒y=-7+3=-4. Проверка: 3*(-7)-4*(-4)+5=-21+16+5=0 - верно. 2*(-7)-2*(-4)+6=-14+8+6=0 - верно. Ответ: х=-7, y=-4.