Выписать сначала главные члены предложения, а затем пары слов с вопросами. текст-В зелёной листве деревьев появились жёлтые пряди.
Русский язык
Выписать сначала главные члены предложения, а затем пары слов с вопросами. текст-В зелёной листве деревьев появились жёлтые пряди.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пряди появились. Пряди (какие) желтые, появились (где) в листе, в листве (какой) зеленой, в лестве (чего) деревьев
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