Социальные адносины помогите

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Социальные отношения и взаимодействияЭто отношения между людьми или группами, осуществляемые в соответствии с законами социальной организации общества. Структура социальных отношений: 1)Субъекты – стороны, между которыми возникают отношения 2Объекты – то, по поводу чего возникают отношения3)Потребности – отношения между субъектами и объектами 4)Интересы – отношения субъект–субъект 5)Ценности – отношения между идеалами взаимодействующих субъектов.