Сторонники эсеров? ответьте пожааалуйста
История
Сторонники эсеров? ответьте пожааалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторонника эсеров были в основном крестьяне. Это понимали и большевики, когда принимали в декрете о земле эсеровскую крестьянскую реформу
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