Начертите неколлинеарные векторы a,b,c. постройте векторы a+c, c-b

Геометрия
Начертите неколлинеарные векторы a,b,c. постройте векторы a+c, c-b
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это изи чертишь с одной точки вектор а и не парралельный вектор с а сумма их это вектор проведенный из конца вектора а к вектору с с-б аналогично только с конца вектора б к концу вектора с
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