Определите , в каком случае реакция ионного обмена идет с выделением газа: а) Cu(OH)2 и H2SO4 б)KOH и Zn(NO3)2 в)Ca(HCO3)2 и HCl г) Na2CO3 и CaCl2
Химия
Определите , в каком случае реакция ионного обмена идет с выделением газа: а) Cu(OH)2 и H2SO4 б)KOH и Zn(NO3)2 в)Ca(HCO3)2 и HCl г) Na2CO3 и CaCl2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В в). В) Ca(HCO3)2+2HCl -> CaCl2+H2O+CO2(газ)
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