Записать числа 8600 и 0,0078 в стандартом виде и найти их произведение и частное

Алгебра
Записать числа 8600 и 0,0078 в стандартом виде и найти их произведение и частное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8600=8.6*10^3 0.0078=7.8*10^-3 8.6*10^3 * 7.8*10^-3=67.08*10^3*1/10^3=67.08 (10^3 и 10^3 сократить) 8,6*10^3 / 7.8*10^-3=86/78*10^3*1/10^3=1 4/39 (10^3 и 10^3 сократить)
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