Записать числа 8600 и 0,0078 в стандартом виде и найти их произведение и частное
Алгебра
Записать числа 8600 и 0,0078 в стандартом виде и найти их произведение и частное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8600=8.6*10^3 0.0078=7.8*10^-3 8.6*10^3 * 7.8*10^-3=67.08*10^3*1/10^3=67.08 (10^3 и 10^3 сократить) 8,6*10^3 / 7.8*10^-3=86/78*10^3*1/10^3=1 4/39 (10^3 и 10^3 сократить)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Расставить знаки препинания, сделать полный!!! синтаксический разбор предложения: И грязь стала глубже и лужи чаще и уже не пахло садами пахло неви...
Алгебра
После того как туристы прошли 30 % намеченного пути , им осталось ещё 63 км . Какова длина намеченного пути ?
Математика
Алгебра