Расставить знаки препинания, сделать полный!!! синтаксический разбор предложения: И грязь стала глубже и лужи чаще и уже не пахло садами пахло невидимой водой и тучами. Когда же Павел вышел на берег реки и уже не было видно сил...
Русский язык
Расставить знаки препинания, сделать полный!!! синтаксический разбор предложения: И грязь стала глубже и лужи чаще и уже не пахло садами пахло невидимой водой и тучами. Когда же Павел вышел на берег реки и уже не было видно силуэтов дымов и огоньков в домах тьма стала глубже и тяжелее и так близко надвигалась сверху и с боков точно хотела задушить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда же Павел вышел на берег реки и уже не было видно силуэтов дымов и огоньков в домах, тьма стала глубже и тяжелее, и так близко надвигалась сверху и с боков, точно хотела задушить. Первая грамматическая основа - Павел (подл) вышел (сказуем) , вторая основа - не было видно (состав. имен. сказуем., безличное), третья - тьма (подл) стала глубже и тяжелее (сказ) и надвигалась (сказ), хотела задушить(сказ состав глагол)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
После того как туристы прошли 30 % намеченного пути , им осталось ещё 63 км . Какова длина намеченного пути ?
Математика
Алгебра
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста на казахский!!!Кто-то считает что сила это мускулы и крепкие кулаки,но на самом деле это знания . Сила знания помогает нам во...