Расставить знаки препинания, сделать полный!!! синтаксический разбор предложения: И грязь стала глубже и лужи чаще и уже не пахло садами пахло невидимой водой и тучами. Когда же Павел вышел на берег реки и уже не было видно сил...

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Расставить знаки препинания, сделать полный!!! синтаксический разбор предложения: И грязь стала глубже и лужи чаще и уже не пахло садами пахло невидимой водой и тучами. Когда же Павел вышел на берег реки и уже не было видно силуэтов дымов и огоньков в домах тьма стала глубже и тяжелее и так близко надвигалась сверху и с боков точно хотела задушить

Автор: Гость