Чи є подані нижче дії правопорушеннями? Визначте, до якого виду правопорушень їх можна віднести: а) школяр проїхав у автобусі без квитка; б) спортсмен відмовився сплатити внески до спортивної феде­ рації; в) чоловік украв ...

Право

Чи є подані нижче дії правопорушеннями? Визначте, до якого виду правопорушень їх можна віднести: а) школяр проїхав у автобусі без квитка; б) спортсмен відмовився сплатити внески до спортивної феде­ рації; в) чоловік украв фотоапарат у магазині; г) хлопець не прийшов на побачення до дівчини, хоча обіцяв їй це зробити; д) касир спізнилася на роботу на дві години без поважних при­ чин; е) водій порушив Правила дорожнього руху та скоїв аварію, по­ шкодивши кілька автомобілів і завдавши тілесних ушкоджень водієві одного з них.

Автор: Гость