Чи є подані нижче дії правопорушеннями? Визначте, до якого виду правопорушень їх можна віднести: а) школяр проїхав у автобусі без квитка; б) спортсмен відмовився сплатити внески до спортивної феде рації; в) чоловік украв ...
Право
Чи є подані нижче дії правопорушеннями? Визначте, до якого виду правопорушень їх можна віднести: а) школяр проїхав у автобусі без квитка; б) спортсмен відмовився сплатити внески до спортивної феде рації; в) чоловік украв фотоапарат у магазині; г) хлопець не прийшов на побачення до дівчини, хоча обіцяв їй це зробити; д) касир спізнилася на роботу на дві години без поважних при чин; е) водій порушив Правила дорожнього руху та скоїв аварію, по шкодивши кілька автомобілів і завдавши тілесних ушкоджень водієві одного з них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)да б)нет в)да г)нет д)нет е)да
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