Перевести десятичную дробь в шестнадцатеричную систему счисления.В новой записи числа сохранить шесть знаков 0,745 помогите пожалуйста

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Перевести десятичную дробь в шестнадцатеричную систему счисления.В новой записи числа сохранить шесть знаков 0,745 помогите пожалуйста

Автор: Гость