Перевести десятичную дробь в шестнадцатеричную систему счисления.В новой записи числа сохранить шесть знаков 0,745 помогите пожалуйста
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Перевести десятичную дробь в шестнадцатеричную систему счисления.В новой записи числа сохранить шесть знаков 0,745 помогите пожалуйста
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Ответ: 0,ВЕВ851 в 16-тиричной СС
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