Время по английски ,помогите пожалуйста !) 7:45 ,9:40,10:45,8:55,11:50

Английский язык
Время по английски ,помогите пожалуйста !) 7:45 ,9:40,10:45,8:55,11:50
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Seven Forty five am принцип пнятен? Теперь другие числа
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