Перевести десятичные дроби в двоичную систему счисления.В двоичной записи числа ??охранить шесть знаков 0,654 пожалуйста

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Перевести десятичные дроби в двоичную систему счисления.В двоичной записи числа ??охранить шесть знаков 0,654 пожалуйста
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Гость:
Типа так: 0,654= 0,101001
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