Желательно с решением(спасибо за помощь)
Алгебра
Желательно с решением(спасибо за помощь)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1 т.к. все числа равны друг другу 2) Нету верного ответа 3) 1 4)4 5)1
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