50 БАЛОВ платформа с пушкой общей массой 10 т движется со скоростью 10 м в секунду. с ??ушки вылетает снаряд массой 50 кг в сторону, противоположную движению платформы, со скоростью 680 м в секунду относительно поверхности земл...

Физика

50 БАЛОВ платформа с пушкой общей массой 10 т движется со скоростью 10 м в секунду. с ??ушки вылетает снаряд массой 50 кг в сторону, противоположную движению платформы, со скоростью 680 м в секунду относительно поверхности земли. определить скорость платформы после выстрела

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