Когда детей отправляли в лагерь то не прибыл один заказанный автобус и поэтому в каждом автобусе разместились ещё по 3 ребёнка. Когда они хотели возвратиться то прибыло на 2 автобуса больше чем планировалось и тогда в каждом ав...

Математика

Когда детей отправляли в лагерь то не прибыл один заказанный автобус и поэтому в каждом автобусе разместились ещё по 3 ребёнка. Когда они хотели возвратиться то прибыло на 2 автобуса больше чем планировалось и тогда в каждом автобусе ехало на 5 детей меньше чем предполагалось сначала. Сколько детей было отправлено в лагерь? Решить уравнением

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