Когда детей отправляли в лагерь то не прибыл один заказанный автобус и поэтому в каждом автобусе разместились ещё по 3 ребёнка. Когда они хотели возвратиться то прибыло на 2 автобуса больше чем планировалось и тогда в каждом ав...
Математика
Когда детей отправляли в лагерь то не прибыл один заказанный автобус и поэтому в каждом автобусе разместились ещё по 3 ребёнка. Когда они хотели возвратиться то прибыло на 2 автобуса больше чем планировалось и тогда в каждом автобусе ехало на 5 детей меньше чем предполагалось сначала. Сколько детей было отправлено в лагерь? Решить уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Должны были прислать x автобусов, в каждом по y детей. А прислали x-1 автобус, в каждом по y+3 детей. xy=(x-1)(y+3) На обратную дорогу прислали x+2 автобуса, в каждом y-5 детей. xy=(x+2)(y-5) Получили систему. xy=xy-y+3x-3 xy=xy+2y-5x-10 Вычитаем xy 3x-y-3=0 -5x+2y-10=0 Умножаем 1 уравнение на 2 и складываем уравнения. x-16=0 x=16; y=3x-3=48-3=45 Автобусов должно быть 16, в каждом по 45 детей, всего детей 16*45=720.
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