Реши двойное неравенство 12≤4х-10lt;32 В каких пределах находится x? ≤xlt; Напиши ответ в виде интервала: х∈

Алгебра
Реши двойное неравенство 12≤4х-10lt;32 В каких пределах находится x? ≤xlt; Напиши ответ в виде интервала: х∈
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12≤4х-10 22≤4х 5,5≤х 2) 4х-10<32 4х<42 х<10,5 5,5≤х<10,5
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