Клетки костной ткани а) называет остеонами б) называют остеоцитами в) называют нейронами г) не существует, так как кось не имеет клеточного строения.

Биология

Клетки костной ткани а) называет остеонами б) называют остеоцитами в) называют нейронами г) не существует, так как кось не имеет клеточного строения.

Автор: Гость