Помогите пожалуйста стихотворение пушкина с усторевшеми словами найти или сочин??ть

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Вот несколько примеров предложений,содержащих устаревшие слова. "Воротился старик ко старухе. Что ж он видит? На крыльце стоит его старуха в дорогой собольей душегрейке, парчовая на маковке кичка…» «здравствуй, барыня сударыня дворянка!» («Сказка о рыбаке и рыбке») Царь Салтан сидит в палате на престоле и в венце («Сказка о Царе Салтане…»)