Помогите пожалуйста стихотворение пушкина с усторевшеми словами найти или сочин??ть
Русский язык
Помогите пожалуйста стихотворение пушкина с усторевшеми словами найти или сочин??ть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот несколько примеров предложений,содержащих устаревшие слова. "Воротился старик ко старухе. Что ж он видит? На крыльце стоит его старуха в дорогой собольей душегрейке, парчовая на маковке кичка…» «здравствуй, барыня сударыня дворянка!» («Сказка о рыбаке и рыбке») Царь Салтан сидит в палате на престоле и в венце («Сказка о Царе Салтане…»)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
СРОООЧНО! Потрібно довести що балада про Робін-Гуда має фантастичну чи трагічну ??озв'язку. І також що ця балада має динамічний сюжет! а взагал...
Математика
Ребята,помогите решить задание : Сколько двухзначных чисел , у которых первая цифра больше второй . У меня получилось 9 , а у вас?
Биология
Клетки костной ткани а) называет остеонами б) называют остеоцитами в) называют нейронами г) не существует, так как кось не имеет клеточного...
Английский язык