СРОООЧНО! Потрібно довести що балада про Робін-Гуда має фантастичну чи трагічну ??озв'язку. І також що ця балада має динамічний сюжет! а взагалі найкраще написати твір роздум "Доведіть що балада про Робін-Гуда є фолклорною"
Литература
СРОООЧНО! Потрібно довести що балада про Робін-Гуда має фантастичну чи трагічну ??озв'язку. І також що ця балада має динамічний сюжет! а взагалі найкраще написати твір роздум "Доведіть що балада про Робін-Гуда є фолклорною"
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Гость:
Она имеет автора. Также это фантастика Дополнение приведи цитатами из книги!
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