Сообщение об одном из видов растения внесённых в Красную книгу Росий надо план ра??сказа о редком растении или животном который вы составили 2 классе
Окружающий мир
Сообщение об одном из видов растения внесённых в Красную книгу Росий надо план ра??сказа о редком растении или животном который вы составили 2 классе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот представитель животного мира имеет тело длинной до 1 метра, и может весить от 12 до 21 кг. внешне его можно спутать с лисой, и именно это и является одной из главных причин его вымирания. Охотники, которые немного знают о животных, массово отстреливают горного волка. Людей он привлек своим пушистым мехом, который имеет красивый ярко-рыжий окрас. его хвост немного отличается от лисьего, имея кончик черного цвета. среда обитания этого волка -Дальний восток Китай и Монголия.
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