Помогите пожалуйсто, в 4 части надо зделать то же самое что и в упражнении 260 1 и 2 ча??ти.

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Помогите пожалуйсто, в 4 части надо зделать то же самое что и в упражнении 260 1 и 2 ча??ти.
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Автор: Гость
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Гость:
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