Составе монолог на тему ресторан на казахском пожалуйста
Қазақ тiлi
Составе монолог на тему ресторан на казахском пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может все-таки диалог?
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