Гость: Гость:

Полное условие задачи: Выписать сначала главные члены предложения, а затем пары слов с вопросами: В зелёной листве деревьев появились жёлтые пряди. Главные члены: пряди (подлежащее (одна черта _____)); появились (сказуемое (две черты ======)). Пряди----что сделали?---->появились (сказуемое). Пряди---какие?--- >желтые (определение). Появились ---где?--- >в зеленой листве (обстоятельство). листве---чьей?--- > деревьев (дополонение).