В зелёной листве деревьев появились жёлтые пряди,
Русский язык
В зелёной листве деревьев появились жёлтые пряди,
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Полное условие задачи: Выписать сначала главные члены предложения, а затем пары слов с вопросами: В зелёной листве деревьев появились жёлтые пряди. Главные члены: пряди (подлежащее (одна черта _____)); появились (сказуемое (две черты ======)). Пряди----что сделали?---->появились (сказуемое). Пряди---какие?--- >желтые (определение). Появились ---где?--- >в зеленой листве (обстоятельство). листве---чьей?--- > деревьев (дополонение).
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