Я думаю Meg нужно сделать пластическую хирургию, чтобы выглядеть моложе своих лет. ??огда ее возьмут на любую работу.
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Я думаю Meg нужно сделать пластическую хирургию, чтобы выглядеть моложе своих лет. ??огда ее возьмут на любую работу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I think, Meg should go for plastic surgery to look younger her age. Then she will be hired for any job.
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