Помогите!!!подобрать по образу к данным словам такие слова-родственники, чтобы в н??х была буква Й. Образец: лить- лейка Строить-.... мыть-.... стая-.... аллея-... скамья-.... семья-... шея-...

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Помогите!!!подобрать по образу к данным словам такие слова-родственники, чтобы в н??х была буква Й. Образец: лить- лейка Строить-.... мыть-.... стая-.... аллея-... скамья-.... семья-... шея-...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строить- стройка ... мыть-....мойка  стая-....стайка  аллея-...аллейка  скамья-....скамейка  семья-..семейка . шея-...шейка 
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