Помогите!!!подобрать по образу к данным словам такие слова-родственники, чтобы в н??х была буква Й. Образец: лить- лейка Строить-.... мыть-.... стая-.... аллея-... скамья-.... семья-... шея-...
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Помогите!!!подобрать по образу к данным словам такие слова-родственники, чтобы в н??х была буква Й. Образец: лить- лейка Строить-.... мыть-.... стая-.... аллея-... скамья-.... семья-... шея-...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строить- стройка ... мыть-....мойка стая-....стайка аллея-...аллейка скамья-....скамейка семья-..семейка . шея-...шейка
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