Помогите!!!подобрать по образу к данным словам такие слова-родственники, чтобы в н??х была буква Й. Образец: лить- лейка Строить-.... мыть-.... стая-.... аллея-... скамья-.... семья-... шея-...

Русский язык

Помогите!!!подобрать по образу к данным словам такие слова-родственники, чтобы в н??х была буква Й. Образец: лить- лейка Строить-.... мыть-.... стая-.... аллея-... скамья-.... семья-... шея-...

Автор: Гость