1) Решите уравнение 2) Найдите значение выражения
Математика
1) Решите уравнение 2) Найдите значение выражения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х/5-х/6+х=-31/6 (6х-5х+30х)/30=-31/6 31х/30=-31/6 6*31х=-31*30 186х=-930 х=-930/186=5
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