Какое из данных четырёх слов не обладает грамматическим свойством , которым обладают все остальные ? 1 ) Кофе 2 ) такси 3 ) Леди 4 ) Штаны

Русский язык

Какое из данных четырёх слов не обладает грамматическим свойством , которым обладают все остальные ? 1 ) Кофе 2 ) такси 3 ) Леди 4 ) Штаны

Автор: Гость