Какое из данных четырёх слов не обладает грамматическим свойством , которым обладают все остальные ? 1 ) Кофе 2 ) такси 3 ) Леди 4 ) Штаны

Русский язык
Какое из данных четырёх слов не обладает грамматическим свойством , которым обладают все остальные ? 1 ) Кофе 2 ) такси 3 ) Леди 4 ) Штаны
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Гость:
ООО Эля хахахазазазазахаха
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