Какое из данных четырёх слов не обладает грамматическим свойством , которым обладают все остальные ? 1 ) Кофе 2 ) такси 3 ) Леди 4 ) Штаны
Русский язык
Какое из данных четырёх слов не обладает грамматическим свойством , которым обладают все остальные ? 1 ) Кофе 2 ) такси 3 ) Леди 4 ) Штаны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ООО Эля хахахазазазазахаха
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какие числа можно поставить вместо "x": 1) 450=2*3*x*x*5 2) 426=2*3*x 3) 320=2*2*2*x*x*x*5 4)1250=2*5*x*x*x
Математика
Русский язык
Употребите данные в скобках местоимение в нужной форме. 1.Я жду (ты) около школы. 2.Почтальон вручил (мы) телеграмму. 3.У (она)есть отличный ...
Окружающий мир