Прочитайте отрывок из книги Кира Булычева "Алиса.Город без памяти" 2.найдите в тексте заимствованные слова .На какие их признаки вы опирались ?Знаете ли вы ,из какого языка они пришли в русский язык?При необходимости обратитесь...

Гость: Гость:

Книга очень интересная и захватывающая. Так и хочется взять её и читать, читать, читать... Начинается история не очень хорошо - Алису обвинили в воровстве(которое она совершила) и из-за этого полёт чуть не сорвался и Алиса осталась бы на земле. Но ей помогают её знакомые с тем, чтобы отыскать этот самый самородок. Потом ещё и эта ситуация с классом Алисы, когда она их перевела всех на "Пегас". Хотя как она это умудрилась я до сих пор не поняла. Но после встречи с Громозекой, когда он им рассказывает о трёх капитанах, то вот именно с этого момента начинаются приключения. Собирание зверей и животных как-то меркнет на этом фоне, хотя тоже интересное, но не в этом дело. Оказавшись на третьей планете системы Медузы они продолжают розыск Второго капитана, сомневаясь в том, что он вообще здесь. Но наша Алиса лишь убеждает их в том, что он действительно есть с помощью своей находки. После этого они находят эти интересные цветы. Интересные потому, что они похожи на зеркала на ножке и выясняют о том, что здесь находится этот самый толстяк, которого они встречали раньше. Честно сказать этот толстяк мне не понравился сразу. Хитрый, лживый и под конец мы узнаём о том, что он ещё и трус и предатель. С такими людьми как он лучше не сталкиваться. Но вернёмся к событиям в этой книги. Они находят эти цветы и понимают, что в них-то и кроется разгадка к тому, как помочь Второму капитану, но их планы срывают тем, что кто-то ломает зеркала и "похищает" говоруна. Но говорун сам полетел за злоумышленником и захватил его. Это оказалась самая обыкновенная алмазная черепашка, которая оказалась шпионом Весельчака. Потом они перелетают на эту самую "поляну", сбегая от доктора Верховцева, потому что они столько плохого про него наслышались, что не могли ему доверять. Затем был плен. А потом встреча с пиратами, плен и потом Второй капитан рассказывает историю. Честно сказать в истории всплывает много фактов. Например то, из-за чего, собственно он попал в плен. И то, что он встречал Третьего капитана, который ещё был и болен. Но потом, когда профессора чуть не убили, то появляется Первый и истинный Верховцев, который всё это время был на Венере. Потом Первый рассказывает то, что Второй дал ему срок на свои странствия 4 года. Третий же должен был вернуться через несколько лет, так что за него Сева не волновался(Хотя стоило бы). Очень интересно. мб это поможет ответить на вопросы))))