Какая опера П.И. Чайковского написана на сюжет из жизни Москвы XVI в.? 1) «Воевода» 2) «Чародейка» 3) «Опричник» 4) «Пиковая дама»

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Какая опера П.И. Чайковского написана на сюжет из жизни Москвы XVI в.? 1) «Воевода» 2) «Чародейка» 3) «Опричник» 4) «Пиковая дама»
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это известная опера П.И.Чайковского ,,Опричник"
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Другие предметы
Какая опера П.И. Чайковского написана на сюжет из жизни Москвы XVI в.? 1) «Воевода» 2) «Чародейка» 3) «Опричник» 4) «Пиковая дама»
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