Дана окружность (O;OC). Из точки M, которая находится вне окружности, проведена секущ??я MB и касательная MC. OD — перпендикуляр, проведённый из центра окружности к секущей MB и равный 9 см. Найди радиус окружности, если изве...
Геометрия
Дана окружность (O;OC). Из точки M, которая находится вне окружности, проведена секущ??я MB и касательная MC. OD — перпендикуляр, проведённый из центра окружности к секущей MB и равный 9 см. Найди радиус окружности, если известно, что MB равен 25 см и MC равен 5 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
OD_|_MB⇒ΔOMD-прямоугольный OM=√(OD²+MD²)=√(81+225)=√306 CM_|_OC⇒ΔOCM-прямоугольный OC= √(OM²-CM²)=√(306-25)=√281
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