Дана окружность (O;OC). Из точки M, которая находится вне окружности, проведена секущ??я MB и касательная MC. OD — перпендикуляр, проведённый из центра окружности к секущей MB и равный 9 см. Найди радиус окружности, если изве...

Геометрия

Дана окружность (O;OC). Из точки M, которая находится вне окружности, проведена секущ??я MB и касательная MC. OD — перпендикуляр, проведённый из центра окружности к секущей MB и равный 9 см. Найди радиус окружности, если известно, что MB равен 25 см и MC равен 5 см.

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