Решите неравенство: 3(2x-4)+5(x-2)-3lt;= (9/2)(x-2)
Алгебра
Решите неравенство: 3(2x-4)+5(x-2)-3lt;= (9/2)(x-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6x-12+5x-10-3≤4,5x-9 11x-4,5x≤-9+25 6,5x≤16 x≤16:6,5 x≤2 6/13
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