СРОЧНО!! Выпишите из предложений грамматические основы, над сказуемыми укажите их вид (пгс, сгс, сис). 1. Весна на радость не похожа, и не от солнца желт песок. 2. Коля явился голодный и промокший под первым весенним дождем. 3...
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СРОЧНО!! Выпишите из предложений грамматические основы, над сказуемыми укажите их вид (пгс, сгс, сис). 1. Весна на радость не похожа, и не от солнца желт песок. 2. Коля явился голодный и промокший под первым весенним дождем. 3. Глаза — это мозг, вывороченный наизнанку. 4. Данная песня не вопль отчаянья. 5. Все больничные медсестры казались хорошенькими. 6. Вымысел — не есть обман. Замысел — еще не точка. 7. Мартышка вздумала трудиться. 8. Танцующие теснились и толкали друг друга. 9. Пускай они оставят Годунова. 10. Этак всякий может петь. 11. В одиночестве способен жить не всякий. 12. Червонец был запачкан и в пыли. 13. Герои по правам решили разобраться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. не похожа, жёлт - простые именные сказуемые 2. явился - пгс 3. мозг - простое именное сказуемое 4. вопль - вис 5. казались хорошенькими - сис 6. не есть обман - сис, не точка - пис 7. вздумала трудиться - сгс 8. теснились и толкались - пгс 9. пускай оставят - сгс 10. может петь - сгс 11. способен жить - сгс 12. был запачкан - сис 13. решили разобраться - сгс
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