В первый день Катя прочитала 11/8 сборника рассказов. Во второй день она прочитала часть сборника, которая на 5/12 меньше части, прочитанной в первый день. Какую часть книги осталось прочитать Кате?
Математика
В первый день Катя прочитала 11/8 сборника рассказов. Во второй день она прочитала часть сборника, которая на 5/12 меньше части, прочитанной в первый день. Какую часть книги осталось прочитать Кате?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дальше, нужно эту дробь отнять от единицы. Но это число меньше единицы, что противоречит условию. Даже изначально, в первый день Катя прочитала уже больше одной книги,чего не может быть. Проверьте ещё раз что записали и если ошиблись, измените условие, и я решу.
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