В первый день Катя прочитала 11/8 сборника рассказов. Во второй день она прочитала часть сборника, которая на 5/12 меньше части, прочитанной в первый день. Какую часть книги осталось прочитать Кате?

Гость: Гость:

Дальше, нужно эту дробь отнять от единицы. Но это число меньше единицы, что противоречит условию. Даже изначально, в первый день Катя прочитала уже больше одной книги,чего не может быть. Проверьте ещё раз что записали и если ошиблись, измените условие, и я решу.