Это физика. Движение в плоскости.
Физика
Это физика. Движение в плоскости.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. β = 45 ° => vx = vy = корень(2gh) t = корень(2h/g) s = vx * t = корень(2gh) * корень(2h/g) = корень(4h²) = 2h = 8 м
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