1/x-1≥0 Помогите пожалуйста

Алгебра
1/x-1≥0 Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-x>0 (знак как в примере, не знаю как такой ставить) -х>-1 х<1 хє [-бесконечность, 1)
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