Из города в противоположном направлениях выехало два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна 82,4 км/ч, а скорость второго - 76,3 км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет равно 126,96 км?

Математика
Из города в противоположном направлениях выехало два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна 82,4 км/ч, а скорость второго - 76,3 км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет равно 126,96 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть через х часов расстояние между машинами будет 126,96км, тогда имеем уравнение (82,4+76,3)•х=126,96 158,7х=126,96 х=0,8 0,8ч=0,8•60=48(мин)
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