Из города в противоположном направлениях выехало два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна 82,4 км/ч, а скорость второго - 76,3 км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет равно 126,96 км?

Математика

Из города в противоположном направлениях выехало два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна 82,4 км/ч, а скорость второго - 76,3 км/ч. Через сколько часов расстояние между ними будет равно 126,96 км?

Автор: Гость