Опорно двигательной системы не характерна функция а) опорная б) двигательная ??) защитная г) транспортная
Биология
Опорно двигательной системы не характерна функция а) опорная б) двигательная ??) защитная г) транспортная
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Гость:
Транспортная функцыя не относится
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