Стихи про учителей на татарском языке,желательно чтобы автор был:Лена Шакирзянов??,Резаеда Валеева,Хакимжан Халиков,можно добавить и других ихвестных писателей......и обязательно чтобы у стихов был автор!)
Литература
Стихи про учителей на татарском языке,желательно чтобы автор был:Лена Шакирзянов??,Резаеда Валеева,Хакимжан Халиков,можно добавить и других ихвестных писателей......и обязательно чтобы у стихов был автор!)
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