Стихи про учителей на татарском языке,желательно чтобы автор был:Лена Шакирзянов??,Резаеда Валеева,Хакимжан Халиков,можно добавить и других ихвестных писателей......и обязательно чтобы у стихов был автор!)

Литература

Стихи про учителей на татарском языке,желательно чтобы автор был:Лена Шакирзянов??,Резаеда Валеева,Хакимжан Халиков,можно добавить и других ихвестных писателей......и обязательно чтобы у стихов был автор!)

Автор: Гость