Устройте с друзьями конкурс " Кто больше придумает веселых историй". Основное условие: слова должны начинаться с выбранной вами буквы. Пример: Шершавый шершень шуршал, шевелился, шептал.

Литература

Устройте с друзьями конкурс " Кто больше придумает веселых историй". Основное условие: слова должны начинаться с выбранной вами буквы. Пример: Шершавый шершень шуршал, шевелился, шептал.

Автор: Гость