Устройте с друзьями конкурс " Кто больше придумает веселых историй". Основное условие: слова должны начинаться с выбранной вами буквы. Пример: Шершавый шершень шуршал, шевелился, шептал.
Литература
Устройте с друзьями конкурс " Кто больше придумает веселых историй". Основное условие: слова должны начинаться с выбранной вами буквы. Пример: Шершавый шершень шуршал, шевелился, шептал.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пасмурно. Пестрый павлин притаился под папоротником, приглядывает подружку. Павлины перебегают проторенной просекой, подзывают проныру
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