Уточняющие члены предложения

Гость: Гость:

Члены предложения, ограничивающие объем понятия, выражаемого предшествующим одноименным уточняемы” членом предложения. На другой день, рано утром, Оленин проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо (Л. Толстой) (уточняется обстоятельство времени). ...