Уточняющие члены предложения
Русский язык
Уточняющие члены предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Члены предложения, ограничивающие объем понятия, выражаемого предшествующим одноименным уточняемы” членом предложения. На другой день, рано утром, Оленин проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо (Л. Толстой) (уточняется обстоятельство времени). ...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазине привезли 250 коробок В каждой коробке по 54 пачки печенья Какова масса вс??го печенья если масса 1 пачки 150 грамм
Математика
Английский язык
Английский язык