Уж небо небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало, Короче становился день. ??ыделить в трехсложных словах слоги.

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Уж небо небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало, Короче становился день. ??ыделить в трехсложных словах слоги.

Автор: Гость