Верёвку отрезали на части.При этом сделали 6 разрезов.Сколько частей получилось?

Математика
Верёвку отрезали на части.При этом сделали 6 разрезов.Сколько частей получилось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получили 6+1=7 частей. Если на веревке делать 1 разрез, получим 2 частей.если 2 разреза, получаем 3 частей.Поэтому количество разрезов на 1 меньше, чем полученных частей.ответ:7
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