В 11 ч с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самол??та в 14 ч расстояние между ними было 3540 км один из них летел со скоростью 620 км/ч .С какой скоростью летел другой самолет
Математика
В 11 ч с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самол??та в 14 ч расстояние между ними было 3540 км один из них летел со скоростью 620 км/ч .С какой скоростью летел другой самолет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 -11 = 3ч -были в пути 620 х 3 = 1860 км -пролетел 1 -ый 3540 -1860 = 1680 км - пролетел 2 -ой 1680 : 3 =560 км/ч - скорость второго самолета
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