В 11 ч с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самол??та в 14 ч расстояние между ними было 3540 км один из них летел со скоростью 620 км/ч .С какой скоростью летел другой самолет

Математика

В 11 ч с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самол??та в 14 ч расстояние между ними было 3540 км один из них летел со скоростью 620 км/ч .С какой скоростью летел другой самолет

Автор: Гость