В 11 часов с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два с??молета. в 14 часов расстояние между ними было 3540км. один из них летел со скоростью 620 км\ч. с какой средней скоростью летел другой самолет?

Математика
В 11 часов с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два с??молета. в 14 часов расстояние между ними было 3540км. один из них летел со скоростью 620 км\ч. с какой средней скоростью летел другой самолет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14 - 11 = 3(часа) были в полёте самолёты 2) 620 * 3 = 1860(км) пролетел 1-ый самолёт 3) 3540 - 1860 = 1680(км) пролетел 2-ой самолёт 4) 1680 : 3 = 560(км/ч) Ответ: 560км/ч - средняя скорость 2-ого самолёта.
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