В 11 часов с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два с??молета. в 14 часов расстояние между ними было 3540км. один из них летел со скоростью 620 км\ч. с какой средней скоростью летел другой самолет?

Математика

В 11 часов с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два с??молета. в 14 часов расстояние между ними было 3540км. один из них летел со скоростью 620 км\ч. с какой средней скоростью летел другой самолет?

Автор: Гость