В 2 бригадах было одинаковое количество рабочих после того как из первой бригады перевели во вторую 3 рабочих в ней стало в 3 раза меньше рабочих чем во второй бригаде сколько рабочих было в каждой бригаде первоначально

Алгебра
В 2 бригадах было одинаковое количество рабочих после того как из первой бригады перевели во вторую 3 рабочих в ней стало в 3 раза меньше рабочих чем во второй бригаде сколько рабочих было в каждой бригаде первоначально
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первоначально было 5 человек. 1бригады ушёл 3 человек 5-3=3 . 2 бригаде 5+3=6 . Получиться 2<6 три раза больше 2+2+2=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ ЗАДАЧИ!!!!! С ФОРМУЛАМИ И ПОДРОБНЫМ РЕШЕНИЕМ!!!! ДАЮ ВСЕ СВОИ БАЛЛЫ!!!!
Ответить
Английский язык
СРОЧНО! Помогите ответить на вопросы к прилагаемому тексту
Ответить
География
На какой широте Солнце может бить у зените? 1) 1. пн. ш. 2) 2. пд.ш 3) 24. пн. ш 4) 22 пн. ш
Ответить
Алгебра
Ребят, не могу понять как решить? упростила, а дальше что?
Ответить
Математика
Сколько будет 662(-451) множество
Ответить