В 2 бригадах было одинаковое количество рабочих после того как из первой бригады перевели во вторую 3 рабочих в ней стало в 3 раза меньше рабочих чем во второй бригаде сколько рабочих было в каждой бригаде первоначально
Алгебра
В 2 бригадах было одинаковое количество рабочих после того как из первой бригады перевели во вторую 3 рабочих в ней стало в 3 раза меньше рабочих чем во второй бригаде сколько рабочих было в каждой бригаде первоначально
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первоначально было 5 человек. 1бригады ушёл 3 человек 5-3=3 . 2 бригаде 5+3=6 . Получиться 2<6 три раза больше 2+2+2=6
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