В 2 бригадах было одинаковое количество рабочих после того как из первой бригады перевели во вторую 3 рабочих в ней стало в 3 раза меньше рабочих чем во второй бригаде сколько рабочих было в каждой бригаде первоначально

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В 2 бригадах было одинаковое количество рабочих после того как из первой бригады перевели во вторую 3 рабочих в ней стало в 3 раза меньше рабочих чем во второй бригаде сколько рабочих было в каждой бригаде первоначально

Автор: Гость