СРОЧНО! Помогите ответить на вопросы к прилагаемому тексту

Английский язык
СРОЧНО! Помогите ответить на вопросы к прилагаемому тексту
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.I am afraid of dentists, si I don't like to go to the dentist. 2.I last went to the dentist ( написать когда, например: 3 months ago). 3.Y es, my dentist is always gentle. 4. Yes, I had. My teeth hurt si much.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
На какой широте Солнце может бить у зените? 1) 1. пн. ш. 2) 2. пд.ш 3) 24. пн. ш 4) 22 пн. ш
Ответить
Алгебра
Ребят, не могу понять как решить? упростила, а дальше что?
Ответить
Математика
Сколько будет 662(-451) множество
Ответить
Русский язык
Выпишите все словосочетания из предложения, данного ниже, определите тип подчин??тельной связи в словосочетаниях: "Жмурясь от колючей синевы неба...
Ответить
Английский язык
Поставьте эти предложения в отрицательную форму There is a bookshelf by the window
Ответить