СРОЧНО! Помогите ответить на вопросы к прилагаемому тексту
Английский язык
СРОЧНО! Помогите ответить на вопросы к прилагаемому тексту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.I am afraid of dentists, si I don't like to go to the dentist. 2.I last went to the dentist ( написать когда, например: 3 months ago). 3.Y es, my dentist is always gentle. 4. Yes, I had. My teeth hurt si much.
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