Поставьте эти предложения в отрицательную форму There is a bookshelf by the window
Английский язык
Поставьте эти предложения в отрицательную форму There is a bookshelf by the window
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
There is not a bookshelf by the window
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