Поставьте эти предложения в отрицательную форму There is a bookshelf by the window

Английский язык
Поставьте эти предложения в отрицательную форму There is a bookshelf by the window
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
There is not a bookshelf by the window
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите мне 4 5 решить
Ответить
Русский язык
На строительной площадке работал башенный кран и забивали в землю бетонные сваи. ??интаксический разбор этого предложения. заранее спасибо
Ответить
География
Температуру, розраховану як середнє арифметичне температур за певний період, наз??вають
Ответить
Физика
Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 200 пФ и катушки индуктивно??тью 5 мГн. найти амплитуду заряда Qn если амплитуда тока равняет...
Ответить
Право
ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО Промульгація-це... Юридичний факт - це... Правовідносини- ??е... Юридична відновідальність - це...
Ответить