ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО Промульгація-це... Юридичний факт - це... Правовідносини- ??е... Юридична відновідальність - це...

Гость: Гость:

Промульгація (лат. promulgatio — публічне оголошення) — дія, що надає закону загальнообов'язкової сили. Юридичні факти — це певні життєві обставини, з якими норми права пов'язують виникнення, зміну або припинення правовідносин, прав та обов'язків. Правові́ відно́сини — врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Правові відносини виникають тоді, і тільки тоді, коли відношення регулюється нормами права. Правові відносини на відміну від інших суспільних відносин охороняються державною владою від порушень. Юридична відповідальність — різновид соціальної відповідальності, який закріплений у законодавстві і забезпечуваний державою юридичний обов'язок правопорушника пізнати примусового позбавлення певних цінностей, що йому належать[1]. Іншими словами, це застосування до винної особи примусових заходів за вчинене правопорушення.