Сочинение на тему слова режут хуже чем меч (5-7)предложений

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Порой не зря говорят, что "слова режут хуже, чем меч". Ведь так и есть, наши мысли, которые мы можем огласить в слух, многим не понравяться, такие слова могут душевно убить человека. После необдуманной речи, которую в порыве злости мы высказали другому человеку, могут быть плохие последствия. Человек может замкнуться в себе или у него понижатся самооценка. Не стоит оскарблять человека не подумав, каждый из нас индивидуален и мы по размному воспринимаем критику в свою сторону, кто-то просто усмехнется и махнет рукой, кто-то посмеется, но задумается над теми словами, которыми их оскарбили, а кто-то же и вовсе сойдет от них сума. Хоть по природе человек эгоист и любит себя немного больше, чем окружающих, но все же не стоит забывать о своем самоуважении, ведь когда люди гооврят то, что плохо, то прежде всего падает его самоуважение. Каждый, кто себя уважает, не будет делать больно други, ему это просто не за чем.